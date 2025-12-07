На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

Два из них были ощущаемыми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали восемь афтершоков. Два подземных толчка ощущались местными жителями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки зафиксированы восемь афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,3. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - говорится в сообщении.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Население призвали не приближаться к ним.