В Красноярске ликвидировали пожар в гаражном боксе

Площадь возгорания составила 850 кв. м

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали возгорание, возникшее в гаражном боксе в Красноярске, на площади 850 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"В 02:30 (22:30 воскресенья мск) пожар ликвидирован на площади 850 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили ТАСС, что в боксе на улице Солнечной загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Пострадавших нет.