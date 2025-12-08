В Ангарске Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС

Ожидается, что проблема с теплоснабжением будет устранена в ближайшие сутки

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ангарске Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ, где температура теплоносителя снижена в более 1,5 тыс. домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

"В Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. <…> Ожидается, что ситуация с теплоснабжением стабилизируется в ближайшие сутки", - сообщили в пресс-службе.

В СУ СК России по Иркутской области ТАСС сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температуры в жилых домах Ангарска, организована проверка по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что в Ангарском округе вышел из строя котел на ТЭЦ. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах. Работы по устранению аварии идут круглосуточно, работает более 80 человек. По данным Иркутского УГМС, днем 8 декабря в Ангарске до минус 16 градусов. Ночью температура воздуха составит до минус 29 градусов.