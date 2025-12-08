В Северо-Курильске подтопило помещения больницы после землетрясения

Это произошло из-за прорыва труб

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Помещения районной больницы оказались подтопленными из-за прорыва труб после землетрясения в городе Северо-Курильске на острове Парамушир Сахалинской области. Об этом сообщили в администрации Северо-Курильского муниципального округа.

Землетрясение у побережья Курильских островов было зарегистрировано утром 8 декабря, магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился в 76 км юго-восточнее Северо-Курильска, на глубине 63 км. Толчки ощущались на Парамушире силой до четырех баллов, сообщали на сейсмостанции "Южно-Сахалинск". По информации администрации округа, в Северо-Курильске произошла серия землетрясений интенсивностью до шести баллов.

"В районной больнице прорвало трубы отопления, что привело к подтоплению ряда помещений: терапевтического кабинета поликлиники, хирургического кабинета поликлиники, вспомогательных помещений", - говорится в сообщении. Прорыв устранен, теплоснабжение здания восстановлено.

Как сообщалось ранее, в здании повреждена потолочная плитка, в негодность пришла часть медицинской и офисной техники, уточнили в окружной администрации. Идут аварийно-восстановительные работы - вывоз мусора, просушка помещений, демонтаж потолочных перекрытий. Проводится оценка ущерба. Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, само здание, по предварительным данным, повреждений не получило.

Вход в основной корпус больницы осуществляется с задней стороны здания через левое крыльцо. Прием пациентов терапевтического профиля временно осуществляется в физкабинете, прием пациентов хирургического и гинекологического профилей - в помещении кабинета оказания неотложной помощи.

В Северо-Курильской центральной районной больнице функционируют поликлиника, детская консультация, медицинские пункты, отделения скорой помощи, хирургическое, терапевтическое, родильное и инфекционное. Учреждение оказывает амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную и специализированную медицинскую помощь населению. Это двухэтажное здание 1989 года постройки.