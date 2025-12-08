Задержанный в Ростовской области признался в поджоге вышки радиосвязи

Он подписывал псевдонимом листы, которые куратор просил оставлять на местах поджога

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянин, задержанный за государственную измену в Ростовской области, признался в поджоге вышки радиосвязи. Об этом он сообщил после задержания, видео которого распространила ФСБ России.

"[Задержан] за поджог вышки радиосвязи", - сказал он. По его словам, в Сети он начал общаться с украинским террористом, который сначала писал по-русски, потом по-украински. "Мой псевдоним был Смайл", - добавил задержанный. Этим псевдонимом он подписывал листы, которые куратор просил оставлять на местах поджога.

Как сообщили в ФСБ, в Ростовской области пресекли противоправную деятельность агента украинских спецслужб 2004 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены. Посредством Telegram он установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ. По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи.

Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ, которые предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.