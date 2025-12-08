В Москве завели дело по факту гибели пациентки в частной клинике

Следователи осмотрели место происшествия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентки после операции в одной из частных клиник в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 декабря в частной клинике пластической хирургии, расположенной в Скатертном переулке, после операционного вмешательства умерла пациентка.

Следователи осмотрели место происшествия. Изъята необходимая служебная и медицинская документация, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы, расследование дела находится на контроле в надзорном ведомстве.