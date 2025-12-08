В Ростовской области отразили атаку БПЛА в двух районах
09:25
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Атаку БПЛА отразили в Шолоховском и Советском сельском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Предварительно, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее он сообщил об уничтожении беспилотников в пяти районах. В Чертковском районе из-за повреждения линии электропередачи были обесточены два хутора и село, в селе электроснабжение ночью восстановили. Работы в хуторах должны были начать в светлое время суток.