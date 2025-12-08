В Ангарске около 250 человек ликвидируют аварию на ТЭЦ

Подрядные организации и ремонтный персонал в круглосуточном режиме обеспечивают ввод в работу котельного оборудования

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Около 250 человек участвуют в ремонтных работах на ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария и теплоснабжение было ограничено в более 1, 5 тыс. домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

"Общее количество вовлеченного персонала для завершения ремонтных работ на ТЭЦ-9 увеличено до 250 человек. Подрядные организации, ремонтный персонал в круглосуточном режиме обеспечивают ввод в работу котельного оборудования. Для скорейшего разрешения ситуации на станцию временно откомандированы сотрудники с других станций - Иркутска, Усолья-Сибирского, Братска, Зимы", - написал Петров.

По словам мэра Ангарского округа, в работу введен один из котлоагрегатов, который позволил поднять температуру в тепловых сетях до 73 градусов. "Поздно вечером специалисты приступят к растопке еще одного котла. Его оперативно отремонтировали. Тепло начнет поступать в дома в ночь на вторник", - пояснил Петров.

7 декабря на теплоисточнике в Ангарске вышел из строя котлоагрегат, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах, где проживает более 167 тыс. человек. Также под снижение параметров тепла попал 121 социально значимый объект. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест. Шесть школ переведены на дистанционное обучение. В медицинских учреждениях, в которых снижена температура, используются обогреватели, пациентам выдают дополнительные одеяла. В СУ СК России по Иркутской области сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температурных показателей в жилых домах Ангарска начата проверка по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Иркутского УГМС, днем 8 декабря в Ангарске до минус 16 градусов. Ночью температура воздуха составит до минус 29 градусов.