В Марий Эл двое пострадавших в ДТП получили тяжелые травмы

После осмотра четырех человек отпустили домой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тяжелые травмы получили двое из десяти пострадавших при столкновении микроавтобуса и грузовика в Марий Эл. Четырех человек после осмотра медиков отпустили домой, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

"Из 10 пострадавших: двое с тяжелой степенью тяжести, четверо со средней степенью тяжести, четверо с легкой степенью тяжести - после осмотра и оказания первой медицинской помощи направлены домой", - говорится в сообщении.

ДТП с участием "Газели" произошло на трассе Йошкар-Ола - Уржум. По данным МВД по республике, травмы получили восемь пассажиров и водитель "Газели". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, водитель микроавтобуса, предварительно, не выбрал безопасную дистанцию. Не исключается, что он мог отвлечься от управления.