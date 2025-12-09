Энергетики Кубы назвали ситуацию со светом в стране очень сложной

В республике отключились теплоэлектростанции из-за аварий в результате пиковых нагрузок сообщил замдиректора Национальной электроэнергетической компании Кубы Омар Рамирес Мендоса

ГАВАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Национальная электроэнергетическая компания Кубы (UNE) охарактеризовала ситуацию с энергообеспечением в стране как "очень сложную" из-за дефицита топлива и отключения нескольких теплоэлектростанций по причине аварий в результате пиковых нагрузок.

По словам заместителя директора UNE Омара Рамиреса Мендосы, которые приводит местный портал Cubadebate, в минувшие выходные после пиковой нагрузки отключился энергоблок электростанции "10 октября". Кроме того, "из-за проблем с компрессором" были отключены ряд энергоблоков станции "Бока-де-Харуко", а рано утром 7 декабря энергоблок электростанции "Карлос Мануэль-де-Сеспедес" был остановлен из-за утечки в котле", говорится в сообщении. Для "планового технического обслуживания" в выходные была остановлена работа энергоблока станции "Фелтон", который "после возвращения в эксплуатацию отключился из-за утечки в конденсаторе". Рамирес Мендоса также информировал об отключениях энергоблоков ряда других крупных электростанций страны.

Согласно сообщениям, опубликованным 8 декабря в Telegram-канале гаванского отделения UNE, практически во всей столице уже несколько часов подряд нет света.

Очередной энергетический коллапс произошел на Кубе 3 декабря, когда западные провинции острова и столица республики остались без электричества в результате сбоя в работе энергосистемы.

Ситуация в сфере энергетики на Кубе продолжает оставаться сложной. В марте и сентябре национальная энергетическая система острова полностью выходила из строя из-за аварий на крупнейшей в стране теплоэлектростанции Antonio Guiteras. Предыдущий крупный сбой в электроэнергетике Кубы случился в октябре 2024 года. Тогда некоторые ТЭС выходили из строя несколько раз подряд, что стало причиной последующего отключения всей национальной системы электроснабжения страны.

В феврале президент Кубы Мигель Диас-Канель открыл первый в стране парк солнечной энергетики. Кубинские власти неоднократно подчеркивали важность развития альтернативных источников энергии в стране, испытывающей серьезные трудности в сфере электроэнергетики в связи с сильной изношенностью электростанций, а также из-за проблем с доставкой топлива, главной причиной которых на острове считают многолетнее торгово-экономическое эмбарго со стороны США.