Посольство РФ: данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет

Толчок магнитудой 7,5 произошел 8 декабря к востоку от префектуры Аомори

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Токио не получало информацию о гражданах РФ, проживающих в Японии и пострадавших во время мощного землетрясения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"Звонков и сообщения от росграждан на текущий момент не поступало", - отметили в дипмиссии.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник ночью к востоку от префектуры Аомори на севере Японии. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 50 км. Пострадали 30 человек, информации о погибших или пропавших без вести не поступало. Каких-либо нештатных ситуаций на атомных объектах, включая аварийную АЭС "Фукусима-1", не зафиксировано.