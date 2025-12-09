В Тюмени, где без тепла остались более 4 тыс. жителей, завершили аварийные работы

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Тюмени, где из-за порыва на теплотрассе было нарушено теплоснабжение и подача горячей воды в 30 многоквартирных домах (МКД), в которых проживают свыше 4 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"По состоянию на 07:00 (05:00 мск) 9 декабря аварийно-восстановительные работы завершены, проводится запуск ресурса теплоснабжения и горячего водоснабжения в МКД", - сказано в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщалось, что в Тюмени было нарушено теплоснабжение и подача горячей воды в 30 многоквартирных домах, где проживают свыше 4 тыс. человек из-за порыва на теплотрассе. По данным ведомства, сообщение о повреждении теплотрассы поступило вечером 8 декабря. Причиной порыва стала коррозия магистрального участка трубопровода диаметром 325 мм. При этом отключения не затронули социально-значимые объекты.

Это уже второй за неделю крупный прорыв теплотрассы в Тюмени. 4 декабря из-за ливневых вод произошел промыв и обрушение асфальта на пяти участках дороги, что привело к аварии на теплотрассе. Тогда без тепла и горячей воды остались 25 многоквартирных домов, 2 частных дома, 2 школы, железнодорожный вокзал, а также 23 иных объекта.

Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха в Тюмени, по состоянию на 03:00 (01:00 мск), составила минус 23,6 градуса.