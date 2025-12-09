Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

Как следует из материалов дела, певица была уверена, что сделки осуществляются фиктивно под контролем правоохранителей

Певица Лариса Долина © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры Полине Лурье была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, а потому сделка является фиктивной. Об этом сказано в судебных документах по спору вокруг недвижимости Долиной, с которыми ознакомился ТАСС.

"У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов", - сказано в одном из документов, имеющихся в деле.

В свою очередь адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила журналистам, что в момент сделки ее доверительница не сомневалась во вменяемости артистки.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Лурье обратилась туда с жалобой.

В новость внесена правка (05:50 мск) - передается с исправлением имени в третьем абзаце, верно - Светлана Свириденко.