Число пострадавших в ДТП в Красноярском крае выросло 13 человек

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярском крае выросло с двух до 13. Среди них шестеро несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

"В автобусе находились 19 пассажиров, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них 6 несовершеннолетних. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 22-летняя водитель автомобиля Volkswagen выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Mercedes. В ходе аварии 25-летний пассажир легковой машины погиб на месте.