В Чебоксарах временно ограничили движение на дорогах после атаки БПЛА

В аэропорту города ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти ввели временные ограничения на ряде дорожных участков после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Читайте также

В Чебоксарах пострадали 9 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ

ВСУ при помощи беспилотников совершили атаку на Чебоксарах. По данным властей, есть пострадавшие, повреждения жилых домов. В аэропорту города ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе №20 по улице Хузангая, 8", - сообщил Николаев.

По его словам, жители получают необходимую помощь.

Временно исполняющий полномочия главы Чебоксар Станислав Трофимов в своем Telegram-канале сообщил, что ограничения движения введены на двух участках. Они действуют на проспекте Яковлева - от проспекта Мира до проспекта 9-й Пятилетки, а также на улице Ленинского Комсомола - от проспекта Яковлева до улицы Хузангая. Объезд организован по действующей улично-дорожной сети, добавил Трофимов. Он призвал граждан сохранять спокойствие.