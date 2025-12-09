МЧС объяснило сложности в тушении пожара в новосибирском колледже

В ведомстве отметили, что огнем охвачено здание 1937 года постройки с деревянными перекрытиями

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тушение пожара в здании новосибирского педагогического колледжа осложняется его конструктивными особенностями и сильной пожарной нагрузкой. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные. На месте пожара увеличена группировка", - сообщили в МЧС.

В настоящее время на месте тушения пожара организованы 5 боевых участков. "Снаружи тушение осуществляется при помощи высотной техники, внутри здания работают 6 звеньев газодымозащитной службы", - рассказали в министерстве.

Пожар возник в Новосибирском педагогическом колледже №1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной. По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара составляет 700 кв. м.