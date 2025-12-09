Статья

Замыкание проводки и массовая эвакуация. Пожар в колледже Новосибирска

Возгорание произошло в педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной

Пожар произошел в педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки, заявили в следственном управлении СК России по региону.

Обстоятельства ЧП

По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания.

Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и сильной пожарной нагрузкой.

Пожар в здании колледжа локализовали в 08:56 мск на площади 700 кв. м. Позже ликвидировали открытое горение.

Эвакуация

Из здания эвакуировали 670 учащихся.

Никто не пострадал.

Расследование