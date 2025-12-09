Статья
Замыкание проводки и массовая эвакуация. Пожар в колледже Новосибирска
06:33
обновлено 07:23
Пожар произошел в педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки, заявили в следственном управлении СК России по региону.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания.
- Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и сильной пожарной нагрузкой.
- Пожар в здании колледжа локализовали в 08:56 мск на площади 700 кв. м. Позже ликвидировали открытое горение.
Эвакуация
- Из здания эвакуировали 670 учащихся.
- Никто не пострадал.
Расследование
- Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).