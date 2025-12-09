ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Замыкание проводки и массовая эвакуация. Пожар в колледже Новосибирска

Возгорание произошло в педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной
Редакция сайта ТАСС
06:33
обновлено 07:23
© Официальный Telegram-канал МЧС Новосибирской области

Пожар произошел в педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки, заявили в следственном управлении СК России по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Обстоятельства ЧП

  • По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания.
  • Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и сильной пожарной нагрузкой.
  • Пожар в здании колледжа локализовали в 08:56 мск на площади 700 кв. м. Позже ликвидировали открытое горение.

Эвакуация

Расследование

  • По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
  • Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
 
РоссияНовосибирская область