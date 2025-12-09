Из новосибирского колледжа из-за пожара эвакуировали 670 человек

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России эвакуировали из здания горящего педагогического колледжа в Новосибирске 670 учащихся. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара продолжается", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском педагогическом колледже №1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной произошел пожар. По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил.