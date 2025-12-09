Пожар в здании новосибирского педколледжа локализовали на площади 700 кв. м

Ведутся работы по ликвидации открытого горения и полной ликвидации пожара

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пожар в здании новосибирского педагогического колледжа локализован. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Принятыми мерами пожар в здании колледжа локализован в 08:56 мск на площади 700 кв. м", - сказали в министерстве.

В настоящее время тушение продолжается, ведутся работы по ликвидации открытого горения и полной ликвидации пожара.

Пожар возник утром во вторник в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной. По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Из здания колледжа были эвакуированы 670 учащихся. По предварительной информации, пострадавших нет.