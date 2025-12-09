Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти

Среди пострадавших есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары, по предварительной информации, выросло с четырех до девяти человек. Среди пострадавших есть один ребенок, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

Читайте также

В Чебоксарах пострадали 9 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ

"По оперативным данным, в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до девяти человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Степанов.

Он напомнил, что на базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты. По словам Степанова, экстренные службы работают в усиленном режиме, специалисты оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения.