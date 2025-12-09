На месте атаки БПЛА в Чебоксарах ликвидировали возгорание

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Возгорание, возникшее на месте атаки БПЛА в Чебоксарах, ликвидировано. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально. Возникшее возгорание было в кратчайшие сроки локализовано и полностью ликвидировано, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение и избежать более серьезных последствий", - сообщил Николаев.

По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Глава республики подчеркнул, что ситуация находится под полным и непрерывным контролем. Задействованы все необходимые силы и средства, ведутся работы по устранению последствий.

"Прошу каждого из вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию", - призвал Николаев.