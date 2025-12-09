ТАСС: в Чебоксарах при атаке БПЛА было слышно два взрыва

По предварительным данным, из-за обстрелов пострадали девять человек

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. В Чебоксарах прозвучали два взрыва во время атаки вражеских беспилотников. Взрывами выбило окна в жилом доме, рассказала ТАСС одна из очевидцев произошедшего.

"Было слышно два взрыва. Стекла сначала с одной стороны квартиры выбило, потом с другой. Затем всех попросили покинуть дом. На улице увидели, что пострадали второй и третий подъезды", - сказала она.

В результате атаки БПЛА, по предварительным данным, пострадали девять человек, среди них есть ребенок. Кроме того, повреждены жилые дома. На месте ЧП работают представители экстренных служб. В Чебоксарах ограничено движение на двух участках дорог: на проспекте Яковлева - от проспекта Мира до проспекта 9-й Пятилетки, а также на улице Ленинского Комсомола - от проспекта Яковлева до улицы Хузангая.