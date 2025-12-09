ФСБ показала видео задержания подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов

У обвиняемых изъяли слитки золота и серебра весом около 70 кг

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 9 декабря. ФСБ показала видео задержания участников преступного сообщества, занимавшихся незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы.

На кадрах также виден обыск машины обвиняемых. У них изъяли слитки золота и серебра весом около 70 кг.

Следственным отделением УФСБ России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), в отношении организатора по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание либо руководство преступным сообществом в целях совершения тяжких преступлений), в отношении других подозреваемых - по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).