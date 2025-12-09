В России с начала года предотвратили 273 теракта

Удалось нейтрализовать 24 и задержать более 2 тыс. бандитов и их пособников за этот период

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 270 терактов предотвратили в России с начала 2025 года. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании комитета.

"Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта, нейтрализовано 24 и задержано более 2 тысяч бандитов и их пособников", - сказал он.