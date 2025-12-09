Статья

Кураторство Запада и рост числа диверсий. Что известно о предотвращенных НАК терактах

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил о необходимости усовершенствовать меры антитеррора из-за возрастающих угроз диверсионной деятельности украинских спецслужб. Он также отметил изменения в применении взрывных устройств и отравляющих веществ украинскими спецслужбами при кураторстве их западных коллег.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Антитеррористическая деятельность

С начала года в России "предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта".

Силовые структуры в 2025 году нейтрализовали 24 и задержали более 2 тыс. бандитов и их пособников.

На Северном Кавказе в ходе 5 контртеррористических операций, 164 боевых и иных спецмероприятий была "пресечена деятельность 332 боевиков и их пособников".

Незаконный оборот оружия

В России изъяли более 200 переносных ракетных комплексов, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. взрывных устройств.

Перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны спецоперации.

Ликвидировано 113 подпольных мастерских по модернизации и переделке оружия.

Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения.

Участие Запада в террористических операциях