Статья
Кураторство Запада и рост числа диверсий. Что известно о предотвращенных НАК терактах
Редакция сайта ТАСС
10:00
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил о необходимости усовершенствовать меры антитеррора из-за возрастающих угроз диверсионной деятельности украинских спецслужб. Он также отметил изменения в применении взрывных устройств и отравляющих веществ украинскими спецслужбами при кураторстве их западных коллег.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Антитеррористическая деятельность
- С начала года в России "предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта".
- Силовые структуры в 2025 году нейтрализовали 24 и задержали более 2 тыс. бандитов и их пособников.
- На Северном Кавказе в ходе 5 контртеррористических операций, 164 боевых и иных спецмероприятий была "пресечена деятельность 332 боевиков и их пособников".
Незаконный оборот оружия
- В России изъяли более 200 переносных ракетных комплексов, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. взрывных устройств.
- Перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны спецоперации.
- Ликвидировано 113 подпольных мастерских по модернизации и переделке оружия.
- Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения.
Участие Запада в террористических операциях
- В России значительно возросло количество диверсий и терактов, организованных украинскими спецслужбами.
- Средства террора украинских спецслужб модернизируются при кураторстве Запада, изменения отмечаются в применении взрывных устройств и отравляющих веществ.