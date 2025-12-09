Илью Яшина заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии

Бывшего муниципального депутата РФ признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мировой судебный участок Тушинского района заочно приговорил к 1 году 10 месяцам колонии бывшего муниципального депутата, иностранного агента Илью Яшина, ранее помилованного президентом РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Яшина виновным. Назначить ему заочно наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима", - объявила решение судья. Суд также лишил его права администрирования сайтов на 2 года 10 месяцев.

Яшин признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений).

В ходе прений сторон гособвинение запросило 1 год 10 месяцев для бывшего муниципального депутата.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Яшина в розыск.

Министерство юстиции РФ 22 июля 2022 года внесло Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Позже это решение утвердил Мосгорсуд. Яшин отбывал наказание в одной из колоний Смоленской области. В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего муниципального депутата. В отношении Яшина также было возбуждено дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете).