В Ангарске завели дело после аварии на ТЭЦ

Из-за происшествия было ограничено теплоснабжение более 1,5 тыс. домов

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске, где было ограничено теплоснабжение более 1,5 тыс. домов. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту аварии на теплоэлектростанции. Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, установлено, что из-за аварии, произошедшей на ТЭЦ, были понижены параметры теплоносителя в 1 546 жилых домах Ангарска. "Должностными лицами ресурсоснабжающей организации были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - пояснили в прокуратуре.

7 декабря на теплоисточнике в Ангарске вышел из строя котлоагрегат, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге были понижены параметры теплоносителя в домах, где проживают более 167 тыс. человек. Также под снижение параметров тепла попал 121 социально значимый объект. Введен режим ЧС. Власти организовали пункты временного размещения на 6 тыс. мест. Часть школ перевели на дистанционное обучение.