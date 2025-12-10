Жителя Волгограда арестовали на два месяца за стрельбу на свадьбе

Мужчина выстрелил в двух гостей

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Краснооктябрьский районный суд Волгограда арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

36-летний волгоградец был приглашен на свадьбу водителем, после чего присоединился к празднованию. Как сообщалось ранее в Telegram-канале регионального главка МВД России, в ходе возникшего конфликта подозреваемый произвел три выстрела из травматического пистолета в 48-летнего гостя, после чего два выстрела из другого травматического пистолета в 37-летнего мужчину.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Пострадавшие в результате стрельбы мужчины госпитализированы.