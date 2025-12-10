В Улан-Удэ госпитализировали троих пострадавших при пожаре в ТЦ

Убытки из-за возгорания понесли более 50 предпринимателей

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Три человека, пострадавших при пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ, госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщил журналистам прокурор Октябрьского района столицы Бурятии Аркадий Доржиев.

"Три гражданина госпитализированы в медицинские учреждения в связи с отравлением угарным газом. Установление обстоятельств пожара контролируется прокуратурой Октябрьского района", - сказал Доржиев.

В пятиэтажном здании расположены торговые залы и офисы, заведение общественного питания, в пристройке - гостиница. Всего, по предварительным данным, убытки из-за пожара понесли более 50 предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев сообщил, что готов оказать правовую и организационную поддержку пострадавшим предпринимателям. "Для консолидации обращений и оперативного реагирования мы открываем горячую линию. Держим руку на пульсе ситуации и находимся в постоянном контакте с городскими и республиканскими властями для координации помощи бизнесу. Наша общая задача - минимизировать последствия и помочь вам в максимально короткие сроки восстановить работу", - написал в своем Telegram-канале Матхеев.

Пожар в ТЦ "Баянгол" на ул. Терешковой возник днем, он начался, по данным ГУ МЧС по Бурятии, на втором этаже. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Площадь возгорания, по оперативным данным, составляет 1 тыс. кв. м. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что пожар не угрожает соседним зданиям - это магазины и многоквартирные жилые дома.