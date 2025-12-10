Суд в Киеве смягчил меру пресечения сотруднику НАБУ Гусарову

Виктора Гусарова отправили под домашний арест до 20 января 2026 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктору Гусарову с содержания под стражей на домашний арест до 20 января 2026 года. Об этом сообщает издание "Бабель".

Гусарова задержали 21 июля во время обысков в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и предъявили обвинения в государственной измене, а именно в сборе данных украинских силовиков и других граждан, а также передаче другой стороне информации ограниченного доступа.

Одновременно был арестован и руководитель межрегионального управления детективов ведомства Руслан Магомедрасулов, расследовавший дело Миндича. Магомедрасулов был освобожден из-под стражи 3 декабря под личные обязательства. Как отмечало издание "Страна", такое решение суда означает "фактический крах" проекта офиса Зеленского по нанесению контрудара по антикоррупционным органам. "Страна" считает, что все это "является свидетельством ослабления политического контроля Зеленского над силовыми структурами".

Попытка расправиться с НАБУ и дело Миндича

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах страны. В НАБУ указали, что обыски проводились без санкции суда. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников бюро, в том числе Магомедрасулов и Гусаров.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

17 ноября появилась информация о том, что тогдашний глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была на некоторое время заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.

10 декабря в Верховной раде проходит второе заседание Временной следственной комиссии парламента, где вновь обсуждается скандальное дело Миндича о коррупции.