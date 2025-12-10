Пострадавшие после атаки БПЛА в Чебоксарах находятся в тяжелом состоянии

Привлечены мультидисциплинарные бригады врачей



ЧЕБОКСАРЫ, 10 декабря. /ТАСС/. Состояние четырех пациентов из семи, госпитализированных после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах, оценивается как тяжелое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минздрав Чувашии.

"Семь человек госпитализированы в медицинские учреждения. По состоянию на 16:30, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - сообщили в министерстве.

Было отмечено, что привлечены мультидисциплинарные бригады врачей, для согласованности действий проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками. В Минздраве отметили, что вопрос оказания помощи пострадавшим остается на личном контроле главы республики Олега Николаева, работа ведется в режиме постоянного межведомственного взаимодействия.