Инспектор Корбен: на перехват ограбивших Лувр преступников не хватило 30 секунд

Глава Генеральной инспекции по делам культуры Франции отметил, что время было потеряно, в частности, из-за задержек в передаче изображения с камер на мониторы охранного пункта

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудникам охраны и полиции не хватило 30 секунд для того, чтобы предотвратить ограбление Лувра. Об этом сообщил глава Генеральной инспекции по делам культуры Франции Ноэль Корбен на слушаниях в Сенате (верхней палате парламента) страны, трансляция которых велась на его сайте.

"Буквально за 30 секунд сотрудники охранной компании Securitas или полицейский патруль на машине могли бы предотвратить бегство грабителей", - сказал Корбен. По его словам, время было потеряно, в частности, из-за задержек в передаче изображения с камер на мониторы охранного пункта и низкого уровня защиты окна, через которое преступники проникли в Лувр.

"Но что особенно важно - потери драгоценных секунд можно было бы избежать, <...> если бы сотрудники охраны передали полиции более точную информацию о месте проникновения", - подчеркнул глава инспекции. Он отметил, что "сотрудники охраны проинформировали полицию о попытке ограбления в Галерее Аполлона, но не указали, с какой именно стороны произошло проникновение".

"В результате полицейские машины сначала поехали в другом направлении - в сторону площади Каррузель, и им пришлось разворачиваться", - указал Корбен.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. При этом СМИ отмечают, что как минимум с 2007 года руководство музея предупреждали об уязвимости конкретно этой галереи, где произошла кража, но достаточные для предотвращения кражи меры безопасности не были приняты.