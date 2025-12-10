Пожар в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ локализовали

Его площадь составляет более 1 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Крупный пожар в торговом центре "Баянгол" в городе Улан-Удэ локализован. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Андрей Боркин.

"В настоящее время пожар локализован на площади более 1 тыс. кв. метров", - сообщил Боркин.

Сложность тушения, по его словам, заключалась в конструктивных особенностях здания, большой пожарной нагрузке внутри помещений торгового центра, использовании горючих материалов в отделке и при строительстве здания, а также была обусловлена большой площадью помещения. "Быстрому распространению огня способствовало наличие вентиляционных каналов и лифтовых шахт", - сказал он.

Возгорание в пятиэтажном торговом центре на улице Терешковой началось днем, по предварительным данным, на втором этаже. До прибытия спасателей эвакуировались около 50 человек. Позже пятеро обратились за медпомощью, трое из них были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. В здании располагались торговые помещения, офисы, заведение общественного питания, в пристройке к дому находилась гостиница.

К тушению пожара привлечены 78 человек, задействовано 20 единиц техники.