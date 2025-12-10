В Петербурге при пожаре на рынке пострадал мужчина

Площадь возгорания выросла до 1 500 кв. м

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Человек пострадал при пожаре в здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Пострадал 55-летний мужчина. <...> Из опасной зоны эвакуированы 100 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания выросла до 1 500 кв. м.

"Площадь пожара на рынке в Санкт-Петербурге выросла до 1500 кв. м. Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России добавили, что на месте работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара.

Интенсивному распространению пламени способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания, отметили в МЧС. В группировку сил и средств на месте пожара входят 96 человек личного состава и 26 единиц техники. По данным ведомства, пожар локализован.