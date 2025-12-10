В Санкт-Петербурге локализовали пожар в здании рынка

Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар в здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, в результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 26 единиц техники и 96 человек личного состава.

Пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленобласти сообщила, что в связи с пожаром осуществлен выезд специалистов для отбора проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Пробы незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований.