В Петербурге завели уголовное дело из-за пожара на рынке

Его завели за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Петербурге из-за пожара в здании рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

"Следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что днем 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга произошло возгорание, которое быстро распространилось по территории. В настоящее время пожар локализован.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщили, что в результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек.