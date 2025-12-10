В Улан-Удэ в ТЦ "Баянгол" ликвидировали открытое горение

Силами администрации города проводится откачка воды, подсыпка автомобильных дорог и тротуаров рядом с местом ЧП

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

"От руководителя тушения пожара поступила информация о ликвидации открытого горения. Проводится разборка конструкций на предмет поиска скрытого горения и проливка", - говорится в сообщении.

В настоящее время силами администрации города проводится откачка воды, подсыпка автомобильных дорог и тротуаров рядом с местом ЧП.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади более 1 тыс. кв. м.