Двум чиновникам избрали домашний арест по делу о взятке в Белгородской области

Ими оказались заместитель главы Старооскольского городского округа и заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под домашний арест заместителя главы Старооскольского городского округа и заместителя главы администрации Шебекинского муниципального округа. Они были задержаны по обвинению в посредничестве при получении взятки экс-главой администрации Староосколького городского округа, сообщили ТАСС в прокуратуре Белгородской области

"Сегодня судом должностным лицам, выступившим посредниками в получении взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2024 года один из фигурантов получил от директора коммерческой организации взятку в размере более 1 млн рублей, передав их заместителю главы администрации Старооскольского городского округа. Она, в свою очередь, предоставила деньги заместителю главы администрации Шебекинского муниципального округа для последующего их вручения возглавлявшему на тот момент Старооскольский округ Владимиру Жданову.

Ранее в пресс-службе СУ СК по Белгородской области сообщили ТАСС, что следователи возбудили уголовное дело о посредничестве в получении взятки бывшим главой Старооскольского округа Владимиром Ждановым в отношении четырех сотрудников администрации Староосколького округа и Шебекинского района, фигуранты и Жданов задержаны.

В отношении Жданова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца.