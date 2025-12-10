В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение в здании рынка

Огонь распространился на 1,5 тыс. кв. м.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга, где огонь распространился на 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Пожар произошел по адресу: улица Дыбенко, дом 16. В результате один человек погиб, еще один пострадал.