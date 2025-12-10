Фасад здания рынка в Петербурге не имеет видимых обрушений после пожара

Искровский проспект остается закрытым для проезда машин

© Андрей Смирнов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Фасад здания рынка в Невском районе Санкт-Петербурга, где произошел пожар, не имеет видимых обрушений, передает корреспондент ТАСС.

Территория огорожена, работают сотрудники полиции и МЧС. Искровский проспект остается закрытым для проезда машин, однако пробок уже нет.

Вечером 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга произошло возгорание, которое быстро распространилось на 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время ликвидировано открытое горение. В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщали, что в результате пожара погиб один человек, еще один госпитализирован. Из опасной зоны были эвакуированы 100 человек. В пресс-службе ГСУ СК по городу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).