В Воронеже 17 жителей поврежденного обломками БПЛА дома разместили в ПВР

Глава города Сергей Петрин напомнил, что по любым вопросам можно обратиться по телефону дежурного ЕДДС или в управу района

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти обеспечили всем необходимым жителей дома, поврежденного обломками сбитой воздушной цели в Воронеже. В ПВР на ночь размещены 13 взрослых и 4 ребенка, сообщил глава города Сергей Петрин.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что обломки сбитой на подлете к Воронежу воздушной цели повредили несколько домов в Левобережном районе города. Временно эвакуировали 80 жителей одного из домов.

"Разместили 17 человек в ПВР на ночь, в их числе 4 детей. Обеспечили всем необходимым. С ними уже поработали психологи, медики. Напомню, по любым вопросам можно обратиться по телефону дежурного ЕДДС или в управу района", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работает глава управы, он взаимодействует с жителями, зафиксировавшими повреждения автомобилей. "Алгоритм по машинам остается прежним: сообщить в управу о факте повреждения, далее обратиться в отдел полиции за подтверждающими документами и после получения передать их в управу района, которая проведет независимую экспертизу. После этого собственникам выплатят денежные средства", - добавил Петрин.

Мэр Воронежа проинформировал, что в части Левобережного района ведутся работы по восстановлению отопления.