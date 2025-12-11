В Улан-Удэ пожар в ТЦ "Баянгол" полностью потушили

К тушению пожара привлекались более 80 человек, было задействовано порядка 20 единиц техники

УЛАН-УДЭ, 11 декабря. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Баянгол" в городе Улан-Удэ полностью потушен на площади более 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

"В 10:34 (05:34 мск) полная ликвидация на площади 1 088 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

Возгорание в пятиэтажном торговом центре на улице Терешковой началось днем 10 декабря, по предварительным данным, на втором этаже. До прибытия спасателей эвакуировались около 50 человек. Позже пятеро обратились за медпомощью, трое из них были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. В здании располагались торговые помещения, офисы, заведение общественного питания, в пристройке к дому находилась гостиница.

К тушению пожара привлекались более 80 человек, было задействовано порядка 20 единиц техники.