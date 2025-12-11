В Петербурге потушили пожар на рынке

Возгорание ликвидировали в 07:44 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали возгорание в здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга на площади 1,5 тыс. кв. м.. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"11 декабря в 07:44 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Вечером 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга произошло возгорание, которое быстро распространилось на 1,5 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщали, что в результате пожара погиб один человек, еще один госпитализирован. Из опасной зоны были эвакуированы 100 человек. В пресс-службе ГСУ СК по городу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).