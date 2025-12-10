Рынок в Петербурге, где произошел пожар, известен по фильму "Интердевочка"

Он был одной из локаций съемок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Правобережный рынок в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, известен россиянам по фильму Петра Тодоровского "Интердевочка", который вышел в 1989 году. По информации интерактивного проекта "Кинокарта России", рынок был одной из локаций съемок "Интердевочки", главная героиня которой, как известно, жила в этом районе, прозванном в народе "Веселый поселок".

Вечером 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга произошло возгорание, которое быстро распространилось по территории. В настоящее время пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщили, что в результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. По наблюдениям корреспондента ТАСС, рядом с местом пожара образовалась интенсивная пробка - Искровский проспект перекрыт.

"В кратчайшее время ближайшие пожарные подразделения прибыли к месту - буквально в течение 8 минут - и на момент прибытия было установлено, что в рыночном комплексе происходит интенсивное горение. Огонь переходил уже на кровлю здания", - рассказал журналистам на месте происшествия заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Улубиков, отметив, что учитывая скорость распространения пожара были привлечены дополнительные средства, в том числе передвижная химическая лаборатория.

Рынок, рассчитанный на 200 торговых мест, был построен в 1976-82 годах по проекту архитекторов Ю. Земцова, М. Рабиновича и Д. Шора в стиле советского конструктивизма. В конце 90-х рынок, который сочли мало приспособленным для торговых функций, хотели закрыть, но потом провели реконструкцию, и торговля продолжилась.