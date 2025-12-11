В Ангарске режим повышенной готовности останется до ввода резервного котла ТЭЦ

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Ангарске, где произошла авария на ТЭЦ, будет действовать до ввода в резерв котла №4. Об этом сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров в своем Telegram-канале.

"Провели заседание комиссии КЧС. Представители ТЭЦ-9 доложили, что завершен ремонт котлоагрегата № 4, проводятся испытания. <…> До ввода в резерв котла № 4 в Ангарском округе продолжит действовать режим повышенной готовности", - написал Петров.

По словам мэра, все школы и детсады города работают в штатном режиме. "Специалисты комитета ЖКХ совместно с управляющими компаниями отрабатывают жалобы, поступающие в том числе в социальных сетях. За прошедшие сутки в Единую дежурную диспетчерскую службу обратились девять человек. Все жалобы отработаны. Причиной низких температур в квартирах стало завоздушивание системы отопления", - пояснил Петров.

7 декабря на теплоисточнике в Ангарске вышел из строя котлоагрегат, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге были понижены параметры теплоносителя в более 1,5 тыс. домах, где проживают более 167 тыс. человек. Также под снижение параметров тепла попал 121 социально значимый объект. Введен режим ЧС. Власти организовали пункты временного размещения на 6 тыс. мест. Часть школ перевели на дистанционное обучение. Режим ЧС снят 10 декабря, когда теплоноситель достиг нормальной температуры.