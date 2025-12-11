Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов ВСУ в 600 млрд рублей

Председатель Следственного комитета России подчеркнул, что страна будет "добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов"

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Серьезный ущерб на порядка 600 млрд рублей нанесен 41 региону России в результате обстрелов со стороны Украины, РФ будет добиваться его возмещения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция, причиняется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали, это уже порядка 600 миллиардов рублей", - сказал он, подчеркнув, что Россия будет "добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов".

Бастрыкин также отметил, что СК России ведет расследование преступлений киевского режима. "Сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям", - сказал он.