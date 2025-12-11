В Волгоградской области обрушился многоквартирный дом

Пострадали четыре человека

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Многоквартирный дом обрушился в городе Петров Вал в Волгоградской области, в результате пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной администрации.

Читайте также

Пострадали четыре человека. Подробности обрушения дома в Волгоградской области

"Инцидент произошел на улице Ленина в городе Петров Вал Камышинского района и повлек частичное разрушение многоквартирного дома. <...> По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших - трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь - все доставляются в медучреждения города Камышина", - говорится в сообщении.

В городе разворачивают ПВР.

"[Губернатор региона] Андрей Бочаров дал поручения по оказанию помощи в связи с инцидентом в городе Петров Вал. По поручению Андрея Бочарова идет работа по развертыванию пункта временного размещения", - говорится в официальном заявлении.