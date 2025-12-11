В Волгоградской области спасли человека из-под завалов дома

Еще 48 эвакуировали

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли человека из-под завалов дома в городе Петров Вал в Волгоградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов 1 человека, еще 48 человек эвакуировали", - сказали в ведомстве.

Площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 кв. м. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжается.

В четверг днем в четырехэтажном кирпичном жилом доме по улице Камышинской в городе Петров Вал в Волгоградской области произошел взрыв газа на последнем этаже. Пострадали четыре человека. Для жильцов дома развернут пункт временного размещения. В ликвидации последствий ЧП задействовано 29 человек и 12 единиц техники.