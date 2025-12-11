В Волгоградской области назвали причину обрушения дома
Редакция сайта ТАСС
13:02
ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Предварительной причиной обрушения многоквартирного дома в городе Петров Вал в Волгоградской области являются нарушения при эксплуатации газового оборудования.
Читайте также
Пострадали четыре человека. Подробности обрушения дома в Волгоградской области
Об этом сообщили журналистам в администрации региона.
По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования , - говорится в официальном заявлении.