ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Волгоградской области назвали причину обрушения дома

Ей стали нарушения при эксплуатации газового оборудования
Редакция сайта ТАСС
13:02
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Предварительной причиной обрушения многоквартирного дома в городе Петров Вал в Волгоградской области являются нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Читайте также

Пострадали четыре человека. Подробности обрушения дома в Волгоградской области

Об этом сообщили журналистам в администрации региона.

По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования , - говорится в официальном заявлении. 

РоссияВолгоградская область