В Киеве Коломойскому продлили арест до 6 февраля 2026 года

Против украинского бизнесмена выдвинуто несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Киеве продлил до 6 февраля 2026 года срок ареста украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщило агентство ТСН.

Коломойский уже два года находится в СИЗО, против него выдвинуто несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства.

Подготовительное заседание Подольского суда Киева по делу о хищениях у Приватбанка и "Укрнафты" должно было состояться 8 декабря. Накануне заседания суда Коломойский пригласил на него журналистов и пообещал сделать в зале суда некое "громкое заявление". Однако 8 декабря он в суде не появился якобы из-за поломки машины, которая должна была доставить его из СИЗО. На следующий день, 9 декабря, Коломойский должен был появиться в Шевченковском районном суде Киева на подготовительном слушании по другому делу, в рамках которого его обвиняют в организации заказного убийства. Но это заседание также было отменено, причиной была названа болезнь судьи.

Коломойский появился в суде 10 декабря на заседании Киевского апелляционного суда. Он сделал заявление о том, что на скрывшегося в Израиле фигуранта коррупционного расследования Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, 28 ноября было совершено покушение. Перед заседанием Подольского суда 11 декабря Коломойский заявил, что человек, совершивший попытку покушения на Миндича в Израиле, получил оружие в украинском посольстве. При этом, по мнению Коломойского, Зеленский не имеет отношения к попытке покушения, потому что "Зеленскому нужно, чтобы Миндич был жив-здоров".